Lago di Como, Natale a Villa Pizzo: passeggiate d'inverno, eventi animati, idee regalo

Il Natale si avvicina e la bella Cernobbio, sulle rive del Lago di Como, si prepara ad accogliere le feste e lo spirito natalizio. Anche Villa Pizzo, l’antica dimora cernobbiese che confina con Moltrasio, si prepara al Natale con una serie di appuntamenti aperti al pubblico che andranno ad affiancarsi al ricco programma di proposte inerenti la manifestazione Città dei Balocchi, quest’anno alla sua trentesima edizione. E visto che Natale è sempre Natale, per tutto il mese di dicembre l’accesso alle passeggiate d’inverno in Villa sarà a prezzo ridotto per tutti. Durante le passeggiate d’inverno verrà offerta ai partecipanti una tisana “scaldamani” ispirata ai profumi del giardino.

Il calendario di passeggiate guidate accessibili con biglietto ridotto

- Domenica 3 dicembre ore 10.00 e ore 14.30

- Domenica 10 dicembre ore 10.00 e ore 14.30

Le passeggiate d’inverno a Villa Pizzo sono esplorazioni attraverso il giardino, grande 12 ettari, ù alla scoperta della storia e delle peculiarità del parco e delle sue bellezze, uniche in ogni stagione. A conclusione, si procederà con la visita della Villa settecentesca, finemente arredata di arredi e soprammobili originali, con i suoi affreschi e la sua storia lunga sei secoli.

A dicembre è prevista inoltre una visita animata per famiglie, gratuita su prenotazione

- Sabato 16 dicembre ore 14.30

La visita animata è un viaggio tra parco e Villa, guidati dai personaggi che hanno popolato Villa Pizzo e i suoi giardini attraverso i secoli: illustri scienziati, madame francesi, nobili signori e gentildonne, alla scoperta di curiosità uniche e storie incredibili.

Prenotazione obbligatoria per tutti gli eventi: booking@villapizzo.com

VILLA PIZZO SOTTO L’ALBERO

In vista del Natale Villa Pizzo propone come idea da mettere sotto l’albero un buono regalo, acquistabile online o in Villa con appuntamento. Un’idea originale, per regalare un momento unico di meraviglia, arte e natura ai propri cari. Il buono regalo, con validità un anno, dà la possibilità di unirsi ad una delle visite guidate organizzate durante tutto l’anno dalla Villa cernobbiese.

Informazioni e prenotazioni: booking@villapizzo.co