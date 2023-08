Lago di Como, Villa Pizzo: l'incanto di una visita al tramonto

Ad agosto, nel mese estivo per eccellenza, Villa Pizzo propone tre appuntamenti per la visita della Villa e del grande parco, che si estende per quasi due chilometri sulla sponda occidentale del Lago di Como. Nelle giornate di giovedì 10, 17 e 24 agosto alle 18.30, sono in programma tre passeggiate guidate aperte al pubblico, nell’orario in cui il sole inizia a calare e il giardino si tinge di arancione, baciato dalla luce del tramonto.

Tre esperienze che vogliono essere un tuffo nella pace e nella quiete di un vasto giardino botanico, popolato di piante secolari e cespugli sempre in fiore, ma anche un’esperienza culturale per entrare nel vivo e nel cuore della ricchezza storica e artistica di una delle ville più carattieristiche e antiche del Lago di Como.

Informazioni utili: Durata delle visite: un’ora e mezza circa Costo: Biglietto intero 15 euro Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro Numero posti limitati Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: booking@villapizzo.com - +39 331 134 0676 Oppure tramite il sito di Grandi Giardini Italiani.