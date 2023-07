Villa Pizzo, tramonti sul lago di Como

Si sa, il Lago di Como è uno dei luoghi più romantici del mondo. Lo è ancora di più nei mesi estivi, quando il sole inizia a nascondersi dietro alle verdi montagne e il paesaggio si colora di rosso e oro. In questo contesto di natura, poesia e romanticismo, Villa Pizzo ripropone anche quest’anno, nel mese di luglio, Tramonto in Villa, due passeggiate guidate per godere del fascino unico e commovente del Lago di Como nella sua ora più magica. Durante i due appuntamenti fissati per questo mese, si esploreranno gli interni della Villa e il vasto parco che si estende per quasi due chilometri lungo la verde e rigogliosa costa del Pizzo.

Le visite sono previste nelle date di giovedì 13 e giovedì 27 luglio alle ore 18.30

Informazioni utili

Durata delle visite: un’ora e mezza circa

Costo: Biglietto intero 15 euro Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro

Numero posti limitati

Prenotazione obbligatoria. Informazioni e prenotazioni: booking@villapizzo.com - +39 331 134 0676

Oppure tramite il sito di Grandi Giardini Italiani.