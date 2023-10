Lago di Como, autunno a Villa Pizzo: tutti gli appuntamenti in programma

Villa Pizzo, il diamante rosa incastonato nel promontorio verde che divide Cernobbio da Moltrasio, riapre la stagione degli eventi aperti al pubblico con un susseguirsi di attività che vogliono coinvolgere tutti, grandi e piccini. La Villa cernobbiese, con il suo parco lungo quasi due chilometri, apre le porte ad ottobre per quattro appuntamenti che vogliono essere solo l’inizio di una stagione intensa di attività per coinvolgere il pubblico, locale e non, nel fascino di un tempo passato che ancora si respira profondamente varcando il cancello di Villa Pizzo.

Gli appuntamenti del mese

Sabato 21 ottobre alle 14.30: Passeggiata guidata Un tour guidato tra interni, finemente arredati, ed esterni, alla scoperta di seicento anni di storia, tra aneddoti di natura, botanica, arte, storia.

Sabato 29 ottobre alle 10.00: Caccia alle zucche In vista di Halloween, un’attività dedicata tutta alle famiglie. Una caccia al tesoro – anzi, alla zucca! – tra indovinelli di botanica e arte, matematica e scienza, per imparare divertendosi, immersi nella natura e nella quiete del parco di Villa Pizzo.

Sabato 29 ottobre alle 14.30: Passeggiata guidata I Misteri del Pizzo Una passeggiata guidata per conoscere la Villa e il suo grande parco, ma anche qualcosa di più: con l’avvicinarsi del giorno più “lugubre” dell’anno, una visita per scoprire alcune “storie misteriose” che hanno avvolto Villa Pizzo e il suo nome lungo i secoli.

Informazioni Passeggiate Guidate

Durata: un’ora e mezza circa Costo: Biglietto intero 15 euro Biglietto ridotto (under 18 e studenti) 10 euro Bambini (under 10): gratuito Numero posti limitato. Prenotazione obbligatoria: booking@villapizzo.com Informazioni

Durata: un’ora e mezza circa Costo: Bambino + adulto: 15 Euro. Adulto aggiuntivo: 5 Euro. Numero posti limitato. I bambini devono essere accompagnati da un adulto per tutta la durata dell’attività. Prenotazione obbligatoria: booking@villapizzo.com