Torna Bellezze Interiori: 20 giardini aperti tra Como e Brunate

Bellezze Interiori prevista per il weekend del 12 e 13 giugno 2021. Un appuntamento che vede partecipi oltre 20 giardini aperti per l’occasione tra il Comune di Como e il Comune di Brunate, sostenitori e patrocinatori dell’iniziativa. Giardini che saranno animati da una ricca programmazione artistica che conta più di 70 eventi: mostre, danza, talk, pratiche orientali, teatro e tanta tanta musica. Realtà artistiche e culturali che spaziano da professionisti di fama internazionale come il M° Massimo Laura sino a giovanissimi talenti comaschi, tra cui la violinista 21enne Sofia Manvati, il Trio Rigamonti e le sorelle Arizza. Estendendosi sino all’ambito letterario come sarà con Andrea Vitali, noto scrittore Lariano. Qui tutti i luoghi coinvolti.

Un tavolo di progettazione che ha raggiunto capillarmente i giovanissimi delle scuole del territorio come gli studenti del Liceo Paolo Giovio organizzatori degli eventi previsti in Piazza Martinelli e i 40 dell’ENAIP di Como che saranno parte attiva nell’accoglienza del pubblico. Senza dimenticare il ruolo centrale delle Associazioni del territorio che saranno parte attiva della due giorni con appuntamenti in luoghi suggestivi come il Gardino delle Rose (ex Zoo), angolo verde riqualificato grazie all’Associazione La Stecca di Como dove si possono ammirare più di 100 varietà di rose.

“Una bellezza, quella promossa dal Festival, che esce dall’esclusività e diventa inclusiva. Un valore aggiunto fondamentale in questo periodo post pandemico, perseguito con uno spirito di condivisione tra le diverse realtà territoriali” dichiara Saviero Saffioti, Sindaco del Comune di Brunate.

Obiettivo perseguito con passione che vuole raggiungere e contaminare un pubblico di ampio target “Manifestazioni di questo tipo portano dei vantaggi a questa città. La volontà e capacità di coinvolgere i più giovani è centrale in quanto essi stessi rappresentano il nostro futuro non solo generazionale ma anche culturale” sostiene Manlio Siani, Presidente dell'Associazione Giosue Carducci.

“L’assessorato alla cultura appoggia iniziative come quella del Festival Bellezze Interiori promuovendo la condivisione degli spazi pubblici e la conoscenza dei luoghi della Città verso tutti i cittadini. Un’occasione, quella del Festival, che porta qualità e quantità di iniziative a promozione anche della cittadinanza attiva.” Sostiene Livia Cioffi, Assessore alla cultura Comune di Como.

“Un risultato reso possibile grazie alla costruzione di una rete nata e consolidata nel triennio, un processo che interseca diversi soggetti del territorio favorendo la contaminazione tra profit e no profit, tra pubblico e privato che genera valore nel territorio n”. Conclude Domenico Peluso - Responsabile progetto Festival Bellezze Interiori.

Bellezze Interiori è l’ambizioso progetto nato per rendere accessibili al pubblico quei luoghi ancora ad oggi sconosciuti ai più: un progetto innovativo già realizzato con successo da altre realtà italiane, allo scopo di sensibilizzare alla tutela dei beni comuni, educare al rispetto dell’ambiente e riscoprire la bellezza del nostro patrimonio storico e culturale attraverso l’apertura degli spazi verdi. ​Un’apertura non solo prettamente fisica dei cancelli, ma anche interiore verso l’altro per la realizzazione di un vero e proprio momento di condivisione urbano. Un momento che contribuisce ad aumentare il valore e la visibilità del nostro territorio, portando anche l’arte e la cultura tra le vie cittadine.