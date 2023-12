3 appuntamenti da non perdere prima del lungo weekend di Natale

Un mese di dicembre ancora nel segno del teatro, dell'arte e della musica in attesa un altro weekend dedicato alle manifestazioni natalizie. In attesa degli eventi dell'ultimo fine settimana prima del 25 dicembre, vi suggeriamo quindi tre momenti assolutamente imperdibili a Como. Ecco quindi le nostre scelte tra i tanti appuntamenti culturali offerti in questi giorni a cavallo tra l'autunno e l'inverno in città e dintorni.

1 . Andy White

Il percorso artistico di Andy White, sponda Nord dell'Irlanda, anche se da tempo emigrato in Australia, protagonista giovedì 21 dicembre da Nerolidio a Como, 14, continua a essere del tutto simile a quello segnato dai cosiddetti loser americani. Fin dai suoi primi album White, giramondo nato a Belfast, ha infatti saputo conquistare un discreto numero di appassionati che, anche in Italia, non lo hanno più abbandonato. Dischi come Rave On, esordio del 1986 ricco di canzoni di spessore, Reality Row e Vision Of You su tutte, hanno infatti permesso al cantautore irlandese di ritagliarsi uno spazio che i successivi dischi hanno solo fatto sempre più grande. Continua

Un concerto particolarmente in tema con la Stagione di quest’anno. La Stagione Notte 2023/24 del Teatro Sociale di Como, infatti, si intitola GLEAM-X. Lo spazio sconosciuto: una stagione all’insegna della ricerca e della scoperta dello sconosciuto, del supe¬ramento di sé stessi per raggiungere sempre nuovi orizzonti inesplorati. Un cartellone ricco di appuntamenti volti a ricordare al pubblico l’innegabile rapporto che ci lega all’universo ogni volta che fruiamo dell’arte. In perfetta sintonia si colloca Outer Space, in programma venerdì 22 dicembre, alle ore 20.30. In occasione di un anniversario importante, vent’anni di carriera, la Celtic Harp Orchestra e il suo fondatore, polistrumentista e compositore Fabius Constable si presentano in una veste completamente nuova. Continua

3 . Terragni e Sartoris