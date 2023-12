La Casa del Fascio riflette bellezza

In questi anni di immagini proiettate sulla Casa del Fascio ne abbiamo viste molte e non tutte bellissime, soprattutto nel periodo natalizio. Tuttavia non dovrebbe sfuggire alla città l'amore di Made in Maarc per questo simbolo del razionalismo. In questi giorni sul capolavoro di Terragni in piazza del Popolo a Como si possono infatti ammirare le splendide proiezioni delle immagini relative alla mostra "Terragni e Sartoris a Como capitale del Razionalismo italiano 1926>1943" e dei suoi eventi collaterali in corso fino al 31 dicembre in San Pietro in Atrio. Il Progetto delle proiezioni, firmato appunto Made in Maarc, è curato dall'architetto e fotografa Lorenza Ceruti. Le proiezioni sulla Casa del Fascio continueranno fino al 7 gennaio, saltuariamente saranno alternate con le immagine degli auguri natalizi da parte della Guardia di Finanza.