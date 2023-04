A Como la polizia locale cerca 5 nuovi agenti: come candidarsi

La polizia locale di Como cerca nuovi agenti per la città, cinque per la precisione.

Se hai più di 18 anni, un diploma di scuola media superiore, patente di guida A2 e B e la voglia di intraprendere un cammino professionale al servizio della collettività e del cittadino, puoi partecipare al bando di concorso pubblico del Comune di Como. Il contratto sarà a tempo pieno e indeterminato.

La scadenza del termine per la presentazione della domanda ore 23:59 del giorno 03 maggio 2023. Le richieste vanno mandate tramite per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, sul Portale “inPA” https://www.inpa.gov.it/

Il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

Bando completo, requisiti e maggiori informazioni li trovi a questo link https://bit.ly/3mN5UJ9

Sul sito del #ComunediComo alla pagina dedicata https://bit.ly/33Fbrbl tutte le altre importanti informazioni.