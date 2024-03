A Como una giornata per trovare lavoro: le aziende che fanno i colloqui e dove lasciare il curriculum

All’Azienda Sociale Comasca e Lariana una vetrina per i giovani in cerca di opportunità lavorative. Sabato 23 Marzo 2024, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 con possibilità di fermarsi sino alle 13.30, nella sede di via del Dos 1 a Como, si terrà il Job Day, organizzato da ASComLar, nell’ambito del progetto All Stars, finalizzato al supporto dei giovani nell’orientamento formativo e lavorativo.

Per chi cerca lavoro dai 16 ai 34 anni: l'incontro a Como

L’iniziativa, rivolta alla fascia d’età compresa tra i 16 e i 34 anni, si prefigge di facilitare l’incontro tra gli enti, le aziende e le agenzie, che saranno presenti in loco con i propri stand e chi è in cerca di esperienze lavorative e formative.

I partecipanti avranno modo ottenere informazioni sul mondo del lavoro e della formazione, esplorare le diverse opportunità di impiego, lasciare i propri curriculum e i propri contatti ad enti e agenzie, accordandosi, eventualmente, per un futuro colloquio di lavoro, aprendo così le porte a

nuove prospettive di carriera.

Il dottor Giampaolo Folcio, Direttore dell’Azienda Sociale Comasca e Lariana sottolinea l’importanza dell’iniziativa: "L’orientamento in ambito formativo e lavorativo rappresenta uno strumento essenziale per supportare i giovani nel proprio percorso di crescita e realizzazione personale. In

quest’ottica, il Job Day è un’occasione per informarsi, confrontarsi ed interagire con chi, a vari livelli, si occupa di lavoro, formazione e tutele nell’Ambito territoriale di Como. Colgo l’occasione per ringraziare chi ha aderito alla costruzione dell’iniziativa e parteciperà attivamente nella realizzazione della stessa".

Tutto il programma

Oltre agli stand, sarà allestita anche una sala conferenze, in cui sarà possibile ascoltare degli Speech informativi, in cui i relatori degli enti partecipanti offriranno preziosi consigli sulla ricerca del lavoro e sulle migliori strategie per affermarsi nel mercato lavorativo.

Questo il programma degli Speech:

● 9.00: Saluti istituzionali

09:30 - 09:45: Il Centro per l'impiego si presenta - CPI ordinario e mirato di Como

● 09:45 - 10:30: Mercato del lavoro - UMANA, Confartigianato Como, Graziano Pagani, responsabile Education di Confindustria Como.

● 10:30 - 11:30: Orientamento e formazione nei settori ristorazione, turismo, meccanica, grafica, elettronica - CFP, IAL Lombardia, ENAIP Lombardia, Gi Group

● 11.30 – 11.45 – prospettive di ambito territoriale e regionali

● 11:45 - 12:05: CV e lettera di presentazione - Risorse S.p.A

● 12.05 - 12:25: Colloqui di lavoro - Randstad

● 12:25 - 12:45: Digital reputation e Linkedln - Adecco

● 12:45 – 13.05: Busta Paga - Patronato ACLI Como

● 13.05 - 13:25: Contratti e tutele - CISL dei Laghi

L’ingresso al Job Day è gratuito ma, per partecipare, è necessario iscriversi compilando il modulo di registrazione disponibile al seguente link: https://forms.gle/PGTtYn5Wwiw39qwb9

L’iniziativa è inserita all’interno del progetto All Stars – Ambito Lariano: Scelte e Territorio, Azioni in Rete e Sinergie a valere sul Bando “La Lombardia è dei Giovani 2023”, in collaborazione con ANCI e con il contributo di Regione Lombardia. Il progetto opera in materia di

politiche giovanili sul territorio dell’Ambito Territoriale di Como. Capofila è l'Azienda Sociale Comasca e Lariana in partenariato con il Comune di Albese con Cassano, il Comune di Cernobbio, il Comune di Como, il Comune di San Fermo della Battaglia, il Comune di Torno, LUMILHUB Impresa Sociale società cooperativa, Centro di Servizio per il Volontariato dell’Insubria

- CSV, La Cometa SCS, Associazione WeRoof APS.