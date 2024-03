Il supermercato che offre lavoro ai residenti di 6 paesi del Comasco

Una bella opportunità per chi cerca lavoro e per dare possibilità concrete a chi vive nel territorio. Iperal organizza una giornata di selezione del personale dedicata e rivolta esclusivamente ai cittadini residenti nei comuni di Mariano Comense, Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago d'Erba, per il nuovo centro di produzione e logistica che si trova a Arosio (qui l'avviso nel sito ufficiale). La giornata di colloqui è semplice: si può portate il proprio curriculum venerdì 5 aprile dalle ore 9.30 alle ore 16.00 presso la Sala Polifunzionale Arosio, Via G.Casati, 1, in qualsiasi momento purché siate residenti in uno dei comuni citati.