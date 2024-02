Como Acqua cerca personale: assunzioni full time a tempo indeterminato

L'azienda gestore del Servizio Idrico Integrato per la Provincia di Como, Como Acqua S.r.l., è alla ricerca di figure professionali da assumere a tempo pieno e indeterminato con il ruolo di "Application Manager". Le attività principali includono l'analisi dei processi aziendali per l'individuazione di nuovi software, la supervisione dell'installazione e configurazione delle applicazioni corporate, la gestione degli aggiornamenti dei sistemi operativi e il coordinamento degli interventi del fornitore con il team business.

Sede di lavoro

Il luogo di lavoro sarà presso gli uffici di Cantù, in via Vittorio Veneto 10, anche se soggetto a cambiamenti in base alle esigenze aziendali e comunque all'interno della Provincia di Como.

Impegno e retribuzione

L'assunzione avverrà con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, con inquadramento secondo il CCNL per il settore Gas-Acqua, full time 38 ore e 30 minuti settimanali. Il trattamento economico e retributivo sarà definito in base al profilo professionale del candidato selezionato, comprensivo di benefit come ticket restaurant e premio di risultato annuale.

Requisiti e come candidarsi

I candidati devono possedere cittadinanza italiana o di un paese membro dell'Unione Europea, pieno godimento dei diritti civili e politici, età non inferiore ai 18 anni, idoneità fisica alla mansione, inesistenza di condanne penali definitive e possesso di specifici requisiti educativi e professionali. Per partecipare alla selezione, i candidati devono presentare la propria candidatura esclusivamente online, compilando l'apposito form entro le ore 12 del 28 febbraio 2024 a questo link.. La selezione prevede una valutazione dei curriculum e colloqui individuali finalizzati alla verifica delle competenze richieste.

I dati personali dei candidati saranno trattati in conformità con le disposizioni vigenti sulla privacy. La selezione è disciplinata da specifiche normative aziendali e dai principi di legge. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l'indirizzo email selezione.personale@comoacqua.it.