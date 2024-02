La catena di supermercati dal fatturato di oltre 800 milioni offre lavoro nelle sedi comasche

Tigros è una azienda varesina nata nel 1979 e presente con 75 supermercati nelle province di Varese, Como, Milano, Verbano-Cusio Ossola, Novara, Vercelli, Como e Pavia. La società ha in forza circa 2.300 dipendenti e nel 2021 ha fatturato 832 milioni di euro.

Le sedi in provincia di Como sono 6: Cermenate, Colverde, Lomazzo, Uggiate-Trevano, Veniano e Villa Guardia. Le figure ricercate

A Colverde e Uggiate-Trevano cercano due banconisti a tempo pieno per la macelleria. È richiesta esperienza in ruolo analogo e disponibilità a lavorare su turni (qui il link per candidarsi).

Mentre nella sede di Villa Guardia cercano un banconista per la pescheria. Anche in questo caso un'esperienza precedente in una posizione analoga, oltre alla patente di tipo B e un diploma di scuola superiore o un corso di formazione idoneo alla posizione aperta (qui il link per candidarsi).