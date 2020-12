L'agente della locale aggredito dovrà essere operato: al vaglio le immagini delle telecamere

Prognosi di 30 giorni per l'agente della polizia locale di Como aggredito e colpito in faccia da un calcio mentre interveniva per sedare una rissa in piazza del Tricolore, nel quartiere di Albate. Fratture alle ossa del cranio, come mandibola e orbita richiederanno probabilmente un intervento chirurgico. Intanto si indaga per identificare i responsabili della rissa e in particolare l'uomo che avrebbe sferrato il calcio. Sono diversi gli esercizi commerciali della piazza e della zona che dispongono di impianto di telesorveglianza. Sono al vaglio le immagini video.