Como, rissa ad Albate: calcio in faccia a un agente della polizia locale che finisce in ospedale

Rissa a Como, in piazza delTtricolore ad Albate, tra un gruppo di ragazzi e alcuni adulti. Per motivi ancora da chiarire i due gruppi sono venuti violentemente alle mani. Al 112 sono arrivate le chiamate di soccorso e sul posto è giunta una pattuglia della polizia locale. Un agente ha cercato di calmare gli animi ma è stato colpito da un violento calcio in faccia. L'agente è stato soccorso da un'ambulanza che lo ha trasportato al pronto soccorso dove è stato medicato.

L'episodio segue di neanche un paio d'ore quello accaduto in piazza Volta dove alcuni ragazzi sono venuti alle mani. Anche in quel caso sono intervenute le forze dell'ordine ma non si sono registrati feriti.