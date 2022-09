Cercatore di funghi ritrovato senza vita in Val Biandino

Aveva parcheggiato l'auto a Introbio, in Valsassina, e poi si era addentrato nei boschi alla ricerca di funghi, quando è scivolato e precipitato.

Si sono concluse tragicamente nella tarda mattinata di oggi 29 settembre le ricerche di un cercatore di funghi in Val Biandino. S.C., pensionato brianzolo 79enne di Barzanò scomparso mercoledì sera è stato ritrovato privo di vita. Le squadre hanno operato per tutta la notte senza soste: sul campo i tecnici del Soccorso alpino e speleologico della Stazione di Barzio e i Vigili del fuoco con il Nucleo Saf, che hanno fatto affidamento anche sul campo Ucl (unità di comando locale per coordinare le ricerche) e sui sistemi necessari per rintracciare il cellulare del disperso, un fungiatt 79enne di Barzanò che non ha fatto rientro prima del buio. A supporto sono giunti anche i pompieri dei Comandi di Como e Sondrio, oltre al personale del Comando di Varese in azione con il sistema Dedalo.

Le squadre si sono concentrate sullo scandagliare la zona delle baite Serra, intorno a 1.040 metri di quota sul livello del mare. Dalla mattinata di giovedì si è levato in volo anche l'elicottero della guardia di finanza: qualche ora dopo ecco la tragica notizia.

Un'altra tragedia che si somma a quella di ieri 28 settembre a Garzeno, dove ha perso la vita un uomo residente a Cremella, anche in quel caso uscito con dei conoscenti per cercare funghi.