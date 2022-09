Va a funghi ma non rientra a casa: trovato morto in un burrone

Non è rientrato a casa, dopo essere uscito con alcuni conoscenti a cercere funghi. L'allarme è stato dato alle 18 circa e sono state attivate le ricerche nel comune di Garzeno località’ Punta di Reseg. I vigili del fuoco hanno mobilitato uomini dalla sede di Dongo, squadre SAF da Como, specialisti VVF Varese con strumentazione Dedalo (per ricerche mirate con ricerca di segnale GSM del cellulare) ed elicottero Drago partito da Malpensa che insieme a squadre Soccorso Alpino, Areu 118 e Carabinieri si sono adoperati per la ricerca individuando purtroppo il corpo del sig. P.L. classe 1950 in un dirupo alle 20.30 circa e recuperando il deceduto alle 22:30