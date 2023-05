Mariano Comense: mette in vendita la moto su Facebook ma viene truffato

Ha messo in vendita sula market place di Facebook la sua moto, una vecchia Yamaha 1000, ma anziché essere lui a ricevere i soldi li ha pagati ai suoi truffatori. La vittima della truffa è un 56enne di Mariano Comense. Dopo avere pubblicato l'annuncio della vendita della moto è stato contattato da un uomo che si diceva interessato all'acquisto. Ma il sedicente acquirente ha convinto l'uomo a recarsi a uno sportello Postamat dicendogli che gli avrebbe dato le indicazioni per ricevere il pagamento di un acconto da 500 euro, invece è riuscito a indurlo a effettuare lui il versamento sul conto banco posta indicato dal truffatore. Una volta resosi conto di essere incappato in un tranello, la vittima della truffa si è rivolto ai carabinieri di Mariano Comense che dopo alcune settimane di indagini sono riusciti a risalire ai presunti truffatori. Si tratta di un 55enne di Biella e di un 24enne del Milanese. Entrambi sono stati denunciati.