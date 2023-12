Trenord sul treno troppo alto che non passa dalla galleria verso Chiasso: "Quel tunnel è inadeguato"

I treni devo fermarsi a Como perchè sono troppo alti e non passano dalle gallerie che vanno verso Chiasso e la Svizzera. Tutto è nato quando un treno guasto è stato sostituito con il nuovo modello Trenord, il Caravaggio, che è a due piani e da quel tunnel proprio non ci passa. Da lì i diasgi e le lamentele dei pendolari e di chi usufruisce di quella linea che trasporta migliaia di viaggiatori al giorno.

La società Trenord in una nota ha chiarito la sua posizione: "Nessuna beffa e nessuna sorpresa per il nuovo Caravaggio “troppo grande” per passare nella galleria che collega Como a Chiasso. Il modernissimo treno, acquistato da Regione Lombardia per il servizio regionale, è stato concepito innanzitutto per le linee suburbane che collegano le province lombarde all’area metropolitana. La suburbana S11 Como-Milano-Rho è una di queste e richiede convogli ad alta capienza. Va da sé quindi che non il treno, ma è la galleria di Chiasso ad essere inadeguata alle esigenze dell’alta domanda di mobilità ferroviaria espressa dai territori lombardi". Nella nota continuano spiegando che non essendoci al momento piabi di adeguamento previsti dai gestori della galleria, la S11 si deve fermare a Como quando ci sono i treni a due piani. Per proseguire il percorso in Svizzera bisogna utilizzare i convogli TiLo.

In pratica quando Trenord utilizza i vecchi treni per arrivare a Chiasso lo fa per ridurre i disagi ai passeggeri.

"Già oggi, in ogni caso, le relazioni tra Como e il Canton Ticino, proseguono, sono assicurati da tre corse regionali transfrontaliere ogni ora, ai minuti :22 (RE80), :36 (S40) e :10 (S10) di ogni ora".