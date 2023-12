Il treno non passa dalle gallerie tra Como e Chiasso: corse interrotte e disagi

Giornate difficili per i pendolari: molte le rimostranze arrivate da chi negli scorsi giorni viaggiava da Lecco a Como (corse cancellate, treni bloccati, ecc..) e ieri ci sono stati ulteriori disagi anche per chi viaggiava verso Chiasso. Ieri mattina 6 dicembre la App informava che 8 treni della linea S11 (dalle 10.39 fino a quello delle 21.13) non sarebbero passati da Chiasso partendo dalla stazione di Como San Giovanni. Anche oggi 7 dicembre il sito Trenord riporta che sulla linea Chiasso-Como-Milano "il treno 25016 (Milano Porta Garibaldi 05:39 - Chiasso 06:47) e il treno corrispondente 25025 (Chiasso 07:13 - Milano Porta Garibaldi 08:21) oggi non saranno effettuati per un guasto al convoglio". Effettivamente ieri un treno si è rotto il problema però sarebbe arrivato dopo, ovvero quando è stato deciso di sostituirlo con un Caravaggio, uno dei nuovissimi treni a due piani che risulta essere troppo alto per passare dalle gallerie sulla strada verso la Svizzera.

Consultate sempre l'App di Trenord per conoscere le informazioni di viaggio e rimanere aggiornato sulle notizie.