Ticino, infortunio sul lavoro: 34enne comasco ferito in cantiere

Oggi 8 novembre, poco dopo le 8.30 in via Campagna a Castel San Pietro in Canton Ticino, c'è stato un infortunio sul lavoro. Stando a una prima ricostruzione, un 34enne operaio italiano del Comasco stava effettuando dei lavori di riparazione di tipo idraulico all'interno di un cantiere. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, l'uomo si è ferito a una gamba con un attrezzo da taglio. Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e i soccorritori del servizio autoambulanza Mendrisiotto (SAM) che dopo aver prestato le prime cure hanno provveduto a trasportare il 34enne in ambulanza all'ospedale. In base alle prime valutazioni mediche, l'uomo ha riportato ferite di media gravità.