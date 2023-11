Gli cadono addosso delle lastre di marmo: ferito operaio di 36 anni

L'incidente è avvenuto ieri 6 novembre intorno a mezzogiorno a Porlezza in un cantiere in via del Ciclamino (località Cima). Un operaio di 36 anni stava effettuando dei lavori in un complesso turistico ricettivo di Parco San Marco, quando sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo, probabilmente dopo averne spostata lui stesso una. I soccorsi sono partiti in codice rosso ed è decollato anche l'elisoccorso da Como Villa Guardia. Sul posto anche un'ambulanza, l'auto medica, il personale Ats e i carabinieri di Menaggio. Fortunatamente dopo le prime cure, le ferite del 36enne non erano tali da metterne in pericolo la vita e ha riportato un trauma a una spalla e la frattura di un braccio. È stato elitrasportato all'ospedale di Varese in codice giallo.