Nel Comasco maxi sequestro di una enorme discarica abusiva dove allevavano anche maiali

Maxi operazione della guardia di finanza di Como che, anche grazie a numerosi sorvoli con gli elicotteri, ha permesso di individuare un'area enorme, di 17.000 mq a Grandate utilizzata cone un deposito abusivo e incontrollato di rifiuti. La zona oltretutto è anche sottoposta a specifica tutela paesaggistica.

La ricognizione effettuata con il personale Arpa e Ats Insubria ha portato alla luce altre cose. In quel terreno venivano allevati animali destinati al macello in una struttura abusiva di circa 300 mq: trovati 6 cavalli e una ventina di maiali in precarie condizioni igienico sanitarie.Erano presenti anche rifiuti speciali come macerie da demolizione, ferro, alluminio, materiale elettrico, elettrodomestici dismessi, bombole gas, depositati in violazione delle prescrizioni antinquinamento.

Sono in corso le verifiche per accertare il corretto trattamento dei liquami derivanti dalle attività di allevamento. I militari del gruppo Como hanno sottoposto a sequestro l’intera area, denunciando il proprietario del terreno e il gestore dell’agriturismo che lo ha in uso.