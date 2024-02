Sequestro discarica abusiva, Maione: "Non possiamo più tollerare depositi di rifiuti non a norma"

Maxi operazione della guardia di finanza di Como che ha individuato e sequestrato (questa mattina 14 febbraio) un'area di circa 17mila metri quadri sottoposta a specifica tutela paesaggistica, ubicata nel Comune di Grandate (Como), utilizzata come deposito non autorizzato e incontrollato di rifiuti. "La questione ambientale è al centro. Ringrazio la guardia di finanza, i tecnici dell'Arpa e dell'Ats e tutti coloro che hanno partecipato all'operazione. La collaborazione tra diverse istituzioni sta portando a risultati importanti e garantiremo un lavoro ancora più efficace per sanare situazioni di criticità. Questi interventi sono necessari per tutelare i nostri territori e i cittadini" ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Giorgio Maione. "In provincia di Como la gestione dei rifiuti è eccellente, il recupero di materia ed energia tocca il 90%. Risultati raggiunti grazie ai comportamenti virtuosi di cittadini e imprese. Anche per questo non possiamo più tollerare depositi di rifiuti che escano dalle norme antinquinamento. Anche per questo non possiamo più tollerare depositi di rifiuti che escano dalle norme antinquinamento".

La dichiarazione di Arpa

"Anche questa operazione dimostra la validità della collaborazione fra le Istituzioni per salvaguardare l'ambiente in cui viviamo. Arpa Lombardia è sempre in prima linea per supportare le Forze dell'Ordine nelle attività di controllo per sanare ogni tipo di violazione, ha aggiunto Fabio Cambielli, direttore di Arpa Lombardia. Tolleranza zero verso chi inquina. Un grazie ai tecnici del nostro dipartimento di Como-Varese per l'attività svolta".