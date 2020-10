Non vuole indossare la mascherina e si ribella agli agenti: espulso da Como per tre anni

Avevamo documentato questo fatto( qui la vicenda), avvenuto pochi giorni fa, il 20 ottobre, in centro a Como.

La Questura ci informa dell’arresto del ventitreenne cittadino nigeriano C. A., che nella giornata di ieri, 21 ottobre, è stato condannato ad un anno di reclusione per avere aggredito i due agenti in centro a Como, in via Cesare Cantù. Il ragazzo era senza mascherina e sembrerebbe che si sia ribellato agli agenti (sferrando pugni e calci e sputando) quando lo hanno fermato perchè non rispettava la norma anti-Covid sull'utilizzo delle protezioni individuali. Si precisa che è stato allontanato dal territorio del comune di Como con foglio di via obbligatorio del Questore e con divieto di farvi rientro per un periodo di anni tre.