Como, non vuole indossare la mascherina e si ribella ai poliziotti: arrestato in centro storico

Stamattina, 20 ottobre, intorno alle ore 11, un ragazzo di colore stava camminando per le strade di Como senza mascherina. Fermato dalla polizia in via Cesare Cantù, ha fatto resistenza, e sarebbe addirittura arrivato a sputare in faccia agli agenti, questo secondo alcune testimonianze riportate. Momenti concitati in centro storico, davanti a molte persone basite. È stato necessario anche chiamare rinforzi, in quanto l'uomo, che poi è stato arrestato, ha cominciato a tirare calci e dimenarsi.

(video di Mattia N.)

