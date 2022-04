Schiuma bianca nel Cosia: indagini ambientali

Sono in corso in queste ore le indagini per risalire alla causa dello sversamento della sostanza che ha provocato la formazione di schiuma nel corso d'acqua del torrente Cosia a Como. Nella giornata di ieri, 26 aprile 2022, a seguito della segnalazione apparsa su QuiComo gli uffici dell'assessorato all'Ambiente del Comune di Como, guidato da Paolo Annoni, ha attivato immediatamente le Guardi ecologiche volontarie. A queste si sono aggiunti i tecnici di Como Acqua e Como Depur che hanno effettuato un sopralluogo in zona via Paradiso dove sarebbe stata individuata una perdita da un tombino, ma è ancora da verificare la provenienza dello sversamento. Al momento non si sa se sia di origine domestica o industriale.