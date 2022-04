Como, la segnalazione: il Cosia è un fiume di schiuma bianca

Il torrente Cosia si è trasformato in un fiume di schiuma. Alcuni lettori hanno segnalato l'aspetto anomalo che ha assunto il corso d'acqua che taglia via Pannilani e scende in convalle costeggiando via Ambrosoli e via Castelnuovo.

Il fenomeno è più evidente in corrispondenza dei salti d'acqua che favoriscono la formazione di schiuma che si addensa qua e là lungo gli argini. Quale sia la causa di tale sversamento al momento non è dato sapere, così come non si conosce per ora l'eventuale dannosità della sostanza che produce la schiuma.