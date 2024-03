Sabato sera alcolico a Como e provincia, 4 persone in ospedale. Una in gravi condizioni

Sabato sera difficile a Como e provincia, non solo per il violento temporale che si è scatenato ma anche per gli interventi dei soccorritori del 118 che fino all'alba di oggi hanno soccorso le persone che avevano esagerato con l'alcol. A partire dalle 17.53 di ieri quando un'ambulanza della Croce Rossa ha portato da piazza 24 maggio all'ospedale Sant'Anna un 53enne per intossicazione etilica. In via Canturina, sempre a Como, alle 20 circa l'ambulanza della Croce Azzurra è andata in aiuto di un uomo che aveva abusato di alcol. Dopo le prime cure sul posto non è stato necessario ospedalizzarlo. Alle 23.53 a Pianello del Lario codice rosso per una donna di 46 anni che aveva bevuto troppo, mettendo a rischio la sua vita. Dopo i primi interventi sul posto è stata portata all'ospedale di Gravedona. La donna sarebbe fuori pericolo. Infine stamattina alle 5.26 intossicazione etilica per un ragazzo a Cermenate in via Comacini. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Croce Rossa.