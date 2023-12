Ripescato nel Lambro il corpo senza vita del 68enne scomparso

È stato recuperato nel Lambro, all'altezza di Carate Brianza dopo una giornata intensa di ricerche con vari uomini e mezzi, il corpo senza vita dell'uomo che si stava cercando dalla tarda serata di ieri sabato 16 dicembre. Questa mattina è stato fatto anche sorvolare l'elicottero Drago dei vigili del fuoco proveniente da Malpensa. Ma alle 17.30 il tragico ritrovamento, dell'uomo - originario del Lecchese - scomparso nei pressi del ex fabbrica Bernini nel letto del fiume Lambro. Per il recupero è stata effettuata una manovra SAF (Speleo Alpino Fluviale) visto che il corpo si trova in un punto poco accessibile.

Per cercare l'uomo è dalle 23.45 di ieri sera che sono state impiegate numerose squadre dei vigili del fuoco con nuclei specializzati, tra cui i cinofili, Tas (Topografia applicata al Soccorso), sommozzatori, Sapr ( Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto). Sul posto era stato allestito un furgone Ucl (Unità Crisi Locale) al fine di coordinare le unità presenti.