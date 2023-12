Vigili del fuoco, sommozzatori e unità cinofile sono in azione lungo il Lambro

L'allarme è scattato ieri sera sabato 16 dicembre intorno alle 23.45. Numerose squadre dei vigili del fuoco sono in azione alle porte della Brianza comasca, sulle rive del fiume Lambro a Carate Brianza- Briosco, alla ricerca di una persona scomparsa.

In via alle Grotte (zona conosciuta come le grotte di Realdino) sono presenti numerose squadre dei vigili del fuoco con nuclei specializzati, tra cui i cinofili, Tas (Topografia applicata al Soccorso), sommozzatori, Sapr ( Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto). Come riportano i coleghi di MonzaToday sul posto è stato allestito un furgone Ucl (Unità Crisi Locale) al fine di coordinare le unità presenti. Al momento non sono state fornite le generalità, né ulteriori informazioni.

In mattinata sono anche state richieste come supporto altre squadre di Rovigo e Lodi. È in arrivo dal Malpensa l'elicottero e già da ore i droni stanno sorvolando l'area boschiva sulle sponde del Lambro.