Precipita da un ponticello sui binari del treno: il padre la salva. Grave una ragazza

Una tragedia sfiorata oggi 9 settembre a Seregno. Intorno alle 19.30 una donna è caduta da un ponticello di una pista ciclabile all'altezza di via Meredo che dava sulla ferrovia. Sono ancora pochissime le informazioni trapelate la ma donna sarebbe stata tratta in salvo dal padre e non è stata travolta dai treni che sarebbero potuti transitare. Ha comunque riportato delle serie ferite per la caduta e il 118 è intervenuto in codice rosso (poi divenuto giallo) ma non si conosce la gravità dei traumi riportati così come non è ancora chiara la dinamica dei fatti su cui indagano i carabinieri di Seregno, prontamente giunti sul posto. Possibili disagi alla circolazione in quanto è stata provvisoriamente chiusa la tratta ferroviaria da Seregno a Camnago (verso Lentate- Como) per permettere le operazioni di soccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco di Monza e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. La giovane ferita è stata elitrasportata all'ospedale di Varese.

