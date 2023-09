Tragedia a Turate, uomo travolto dal treno al passaggio a livello

Terribile tragedia ieri sera 8 settembre a Turate (Como) introno alle 19.30. Una persona, la cui identità non è stata resa nota, è stata travolta da un treno in via Varese, all'altezza del passaggio a livello. L’incidente ha provocato il blocco del traffico ferroviario, con ritardi e treni cancellati. Come riporta la Prealpina si tratterebbe di un uomo che è stato travolto al passaggio del convoglio: sotto choc tutti i passeggeri e il macchinista. Impossibile per lui fermare il treno. Indagano gli agenti della Polfer che ricostruiranno quanto accaduto. Sul posto anche i vigili del fuoco del comando di Varese e i soccorsi del 118.

Al momento non si esclude alcuna ipotesi, nemmeno quella del gesto estremo.

Dove chiedere aiuto