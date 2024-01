Omicidio di Manuel Millefanti, la confessione dell'amico: "L'ho ucciso io, avevo paura"

"Per stasera bastano dai… Diciamo di sì" questa la didascalia dell'ultima foto di Manuel Millefanti e del suo assassino (reo confesso), l'amico Luca De Bonis, 33enne di Appiano Gentile che aveva trascorso con lui la serata. Quella serata dove, come si vede anche nello scatto postato su Facebook a mezzanotte e trentatré minuti, l'alcol non è certo mancato. Le bottiglie sul tavolo erano parecchie: di vino, grappa e birra. Ha confessato Luca de Bonis, e gli indizi a suo carico erano comunque molti: la foto della serata e anche le parole che Manuel avrebbe detto alla madre dopo essere stato accoltellato dove pronunciava il nome dell'amico: "Mamma mi hanno accoltellato, è stato Luca", questa sarebbe stata la frase precisa, l'ultima che la vittima ha detto al telefono prima di morire. Ci sarebbe anche la testimonianza di un amico dei due che li avrebbe accompagnati entrambi a casa di Manuel a Oltrona di San Mamette in macchina.

Luca de Bonis dopo varie ore di interrogatorio in caserma a Appiano Gentile alla fine è crollato e ha confessato. Il suo racconto parla di una lite durante la quale Manuel gli avrebbe tirato una sberla. Uno schiaffo che lo avrebbe fatto cadere a terra. Erano entrambi ubriachi e De Bonis, secondo la sua versione, avrebbe avuto paura e si sarebbe difeso prendendo il coltello da cucina con cui ha ferito a morte l'amico.

Trovata anche l'arma del delitto. Il coltello era nascosto in una cascina abbandonata. È stata comunque disposta l'autopsia sul corpo di Manuel Millefanti nella mattinata di domani 24 gennaio.