Trovato morto nel bosco: aveva 49 anni

Aveva 49 anni l'uomo rivenuto morto a Dosso del Liro. Era uscito lasciando detto ai famigliari che sarebbe andato a fare legna. Il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in un bosco poco prima delle ore 16.30 del 26 marzo 2024. Si sono immediatamente mobilitati i soccorsi ed è stato allertato anche l'elicottero del 118. Purtroppo ogni tentativo di rianimare l'uomo è stato inutile. Il medico del 118 non ha potuto fare altro che constatare l'avvenuto decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per le indagini del caso, ma sembra che si sia trattato di morte naturale, dovuta probabilmente a un malore improvviso.