Elio Mastaglio, l'uomo trovato morto nel bosco: colpito da un tronco mentre faceva legna

Si chiamava Elio Mastaglio l'uomo che è stato trovato privo di vita nel bosco a Dosso del Liro. Era nato a Gravedona nel '74 e viveva proprio a Dosso. Ieri martedì 26 marzo, era andato a fare alcuni lavori nella sua cascina che si trova a circa 1.000 metri d'altezza. Qui, secondo le prime ricostruzioni, mentre tagliava la legna sarebbe stato colpito in testa da un tronco e sarebbe poi caduto rovinosamente a terra. Quando i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino lo hanno raggiunto, il medico non ha potuto far altro che constatare il decesso. Si era alzato in volo anche l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia ma per il 49enne purtroppo era troppo tardi. A trovarlo a terra sarebbero stati i suoi famigliari, saliti in cascina a cercarlo perché non avevano sue notizie da troppe ore.