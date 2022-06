Questa mattina 9 giugno a Luisago un uomo di 64 anni è morto in via Risorgimento all'altezza del civico 64. La causa del decesso, secondo le primissime informazioni ricevute sarebbe dovuta a un malore. Sul posto sono arrivate un'ambulanza della Croce Azzurra e un'automedica ma i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Presenti anche i carabinieri di Cantu'.