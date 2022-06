Como, incidente in moto nella notte: morto un uomo di 56 anni

Incidente mortale a Como questa notte intorno all'1.30 allo svincolo tra via Pasquale Paoli e via Clemente XIII. Un motociclista è morto dopo essere caduto dal mezzo. Sono interventute sul posto due ambulanze del 118 e l'automedica ma non c'è stato nulla da fare se non constatare il decesso del centauro, un uomo di 56 anni.

Non si conoscono ancora le dinamiche dell'incidente se siano coinvolti altri mezzi o se si sia trattato di una caduta accidentale: su questo indagano le forze dell'ordine. In aggiornamento.