Lite tra amici degenera e spunta un coltello: uomo sfregiato in faccia

Erano circa le 5 del mattino del 26 giugno quando a Mariano Comense, in via Montebello due amici hanno cominciato a discutere. La discussione si è presto trasformata in una rissa e ad un certo punto uno dei due ha tirato fuori un coltello e ha ferito al volto l'altro con un colpo di lama. Intervenuti i carabinieri di Mariano Comense, due ambulanze del 118 e un'auto medica. L'uomo ferito è stato trasportato al Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.