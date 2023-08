Lago di Como, si tuffa e sparisce: ricerche disperate a Mandello

Sembrano non finire mai le tragedie nel Lago di Como. Nel mese di agosto sono morte molte, troppe le persone che hanno perso la vita nella acque del lago. Questa volta ci troviamo sulla sponda lecchese a Mandello del Lario.

Una persona, con ogni probabilità una ragazzina minorenne di origine straniera, è entrata in acqua in prossimità della foce del torrente Meria affollata di bagnanti per il Ferragosto, ma non è più riemersa.

Immediata la chiamata ai soccorsi: dalla centrale operativa di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) è stata disposta la partenza dell'ambulanza del Soccorso degli alpini di Mandello e dell'auto medica. Sul posto anche i mezzi nautici dei vigili del fuoco di Lecco e del distaccamento di Bellano, oltre ai carabinieri per gli accertamenti sull'incidente. Da Milano è decollato l'elicottero, poi atterrato nel vicino campo sportivo comunale. Le ricerche della giovanissima, come spiegano da LeccoToday, sono in corso da dopo le 16 circa.

L'incidente ha squarciato la giornata festiva delle centinaia di persone che gremivano le rive mandellesi per il Ferragosto.