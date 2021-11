Ladri a casa Vidal nella villa a San Fermo: rubati gioielli, ori e una Mercedes

La notizia è saltata alle cronache ora ma il furto è avvenuto lo scorso 7 novembre. Artuto Vidal, come riportato anche su La Gazzetta dello Sport, quel giorno all'ora del furto era impegnato a San Siro dove stava disputando il derby Milan Inter. Ed è proprio tra le 20.45 e le 21.15 che i malviventi avrebbero tentato il colpaccio, in parte riuscito. Alla fine di ottobre era stato lo stesso calciatore dell'Inter a postare sul suo profilo Instagram una foto con il suo parco macchine, in occasione dell'acquisto della oramai mitica Panda Verde acqua. Nelle foto però, accanto all'utilitaria, erano ben visibili la Ferrari 448 Spider, la Brabus Amg G700, un fuoristrada della Mercedes del valore di 400mila euro e una Volvo XC90. Un'immagine che potrebbe aver fatto "gola" ai ladri che pochi giorni dopo sono entrati in azione approfittando dell'assenza di Vidal impegnatissimo in campo. I ladri alla fine sono riusciti ad impossessarsi della Mercedes e di alcuni gioielli trovati nella villa. Il valore complessivo del bottino sarebbe molto alto. Stanno indagando i carabinieri di Rebbio.