Incidente mortale di Torno: giovane donna positiva all'alcol test è stata denunciata per omicidio stradale

E' stata denunciata per omicidio stradale la giovane donna di 29 anni di Faggeto Lario che era alla guida della Seat Ibizia che si è scontrata con lo scooter 125 guidato da Alexandr Nahmias, morto a seguito dell'incidente. Il tragico scontro è avvenuto poco prima dell'alba a Torno, domenica 24 marzo 2024.

La 29enne, residente a Faggeto Lario, è risultata positiva al test dell'etilometro e attualmente sono in corso le indagini per chiarire l'accaduto. Sono stati sequestrati sia l'auto della donna che lo scooter sul quale viaggiava la vittima. Il giovane Alexandr era figlio di Pierpaolo Nahmias, un noto architetto scomparso lo scorso novembre, con un lungo impegno nell'ambito dell'ambientalismo e del partito dei Verdi, e di Elisabetta Patelli, figura di spicco dell'ambientalismo comasco e lombardo nonché presidente onoraria dei Verdi della Lombardia.

Alexandr avrebbe compiuto 23 anni il prossimo 17 aprile. Lavorava per la Navigazione e aveva frequentato l'istituto nautico San Giorgio di Genova. L'incidente è avvenuto mentre si dirigeva verso Como a bordo del suo scooter, impattando con la Seat Ibiza che viaggiava in direzione opposta. Dopo l'incidente, le condizioni del giovane sono state considerate gravi e sono intervenuti i soccorsi, ma purtroppo è deceduto per le conseguenze dell'impatto. La procura di Como ha aperto un'indagine sull'incidente. I carabinieri stanno lavorando per chiarire la dinamica dell'incidente, mentre la donna alla guida dell'auto coinvolta, che ha immediatamente richiesto soccorso, è stata denunciata per omicidio stradale in seguito al suo test positivo all'alcol. Il corpo della vittima è stato trasferito all'ospedale Sant'Anna, in attesa degli accertamenti richiesti dalla procura.