Terribile scontro tra due auto a Mariano Comense nella notte: tutti illesi

Brutto scontro tra due auto poco dopo la mezzanotte di oggi 4 settembre a Mariano Comense in via Sant'Ambrogio all'altezza del civico 41. Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Cantù intervenuti anche sul posto. Coinvolti nell'impatto due giovani uno di 19 e uno di 23 anni che nonostante la violenza dell'urto non hanno riportato ferite gravi. I soccorritori arrivati con l'ambulanza del 118 hanno valutato le loro condizioni e non è stato necessario ricoverarli. I due ragazzi, anche all'arrivo dei vigili del fuoco, erano già fuori dall'abitacolo e i pompieri si sono quindi occupati on della messa in sicurezza della strada.