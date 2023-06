Grave incidente sulla statale Briantea: 2 moto e un'auto coinvolte. Elisoccorso in volo

Incidente in codice rosso questa mattina 21 giugno intorno alle 8.24 sulla Statale Briantea tra Tavernerio e Albese con Cassano. Secondo quanto è stato possibile ricostruire sarebbero coinvolte due moto e un'auto. Sul posto grande spiegamento di soccorsi: tre ambulanze del 118, l'elisoccorso decollato da Milano, i vigili del fuoco e i carabinieri. La strada è stata momentaneamente bloccata. Due gli uomini feriti, entrambi 32enni, ma è troppo presto per stabilire la loro gravità essendo ancora in corso i primi soccorsi sul posto. In aggiornamento.