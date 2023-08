Tamponamento in autostrada: code sulla A9 in direzione Como

Un tamponamento in autostrada ha messo in crisi la viabilità in direzione di Como. Due auto si sono tamponate intorno alle ore 15. I due conducenti - un uomo di 80 anni e un 27enne - hanno riportato solo lievi ferite e contusioni. Tuttavia le operazioni di soccorso e di rimozione dei veicoli incidentati hanno reso necessario fermare il traffico autostradale. Sul posto polizia stradale e vigili del fuoco per la messa in sicurezza del tratto di carreggiata interessato dal sinistro.