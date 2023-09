Statale 36, schianto auto moto: tre feriti

Un'altra domenica nera per la Statale 36 del Lago di Como e dello Spluga. L'incidente è avvenuto oggi domenica 3 settembre nella tarda mattinata e i soccorsi sono intervenuti d'urgenza (inizialmente in codice rosso) nel tratto di strada tra Molteno (subito dopo Inverigo-Costa Masnaga) e Garbagnate Monastero. Lungo la carreggiata in direzione sud, per cause ancora al vaglio della Polizia stradale, una macchina e una motocicletta si sono schiantate l'una contro l'altra.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un giovane di 35 anni, un uomo di 84 e una donna di 86 anni. Uno dei pazienti è stato trasportato con l'elicottero di Areu all'ospedale Fatebenefratelli di Erba. Le altre due persone sono invece state trasferite a loro volta in pronto soccorso, rispettivamente in codice giallo e in codice verde, dalle ambulanze della Croce rossa di Valmadrera e della Croce verde di Bosisio.