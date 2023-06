Statale 36, tragedia sfiorata: investito un ragazzo di 20 anni

Ennesimo incidente e tragedia sfiorata sulla Statale 36. Nella serata di giovedì 30 giugno intorno alle 23.30 un ragazzo di vent'anni, operaio presso un cantiere stradale attivo sull'arteria della Ss36 tra Verano Brianza e Arosio (Como) per interventi di manutenzione, è stato coinvolto in un incidente stradale.

Il giovane è stato investito da una vettura ed è finito in ospedale. Intervenuti i soccorsi del 118 con un'ambulanza e un'automedica allertati in codice giallo insieme agli agenti della polizia stradale. Secondo quanto ricostruito dai colleghi di MonzaToday, l'operaio stava effettuando degli interventi lungo il cantiere allestito sulla prima corsia e una vettura di passaggio in lento movimento sulla seconda corsia ha invaso leggermente l'area di lavoro e lo ha colpito, urtandolo lievemente con lo specchietto laterale.

lL ragazzo è stato accompagnato in ospedale a Desio in codice giallo e ha riportato una prognosi di qualche giorno. La dinamica dell'accaduto è stata ricostruita dagli agenti della polizia stradale della questura di Monza e Brianza, intervenuti sulla Valassina.