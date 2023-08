Scontro a Fino Mornasco, ma l'autocarro non si ferma: soccorso un 42enne

Un incidente apparso inizialmente grave quello accaduto a Fino Mornasco tra una macchina e un autocarro intorno alle 16.30 del 26 agosto 2023 in via Valle Mulini. L'uomo alla guida della vettura, però, è uscito quasi illeso (è stato trasportato all'ospedale in codice verde). Il conducente dell'autocarro, invece, non si è fermato e ha proseguito la marcia. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della compagnia di Cantù, mentre i vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dall'incidente.