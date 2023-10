Incidente a Lurago Marinone: bimbo di 1 anno tra le persone soccorse

Scontro tra due auto a Lurago Marinone intorno alle ore 16 del 10 ottobre 2023. Due auto si sono scontrate in via Vittorio Veneto, all'altezza del civico 24. Quattro le persone soccorse tra le quali un bambino di un anno e una bambina di 6. Nessuno di loro, però, è rimasto ferito in modo serio. Sul posto sono intervenuti carabinieri della compagnia di Cantù e i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza la strada mentre il personale paramedico delle ambulanze del Sos di Appiano Gentile e della Croce Rossa di Lomazzo soccorrevano gli occupanti dei due veicoli.