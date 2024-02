Incidente sulla Regina, scontro tra bus e jeep: donna ferita e traffico in tilt

Scontro frontale oggi 26 febbraio sulla Regina, all’uscita della strettoia che porta verso il bivio per Schignano, nel territorio comunale di Argegno. L'incidente è avvenuto tra una jeep e un autobus turistico. Erano circa le 12.33 quando sono stati avvisati i soccorsi. Sul posto i vigili del fuoco, l'ambulanza e i carabinieri di Menaggio. Per la messa in sicurezza la strada è rimasta chiusa al traffico per circa 40 minuti. Nello scontro è rimasta ferita una donna di 68 anni che è stata trasportata all'ospedale in codice giallo e non sarebbe in pericolo di vita. Per il tempo dei soccorsi le auto sono state deviate sulla provinciale della Valle Intelvi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico.