Paura sulla Statale 36, auto ribaltata: due feriti

Grande paura ieri domenica 10 marzo sulla Statale 36. L'allarme nella tarda mattinata di domenica 10 marzo, intorno alle 11.30. Un'auto si è ribaltata sulla rampa del Terzo ponte in direzione Milano nel Lecchese, in prossimità di uno dei numerosi svincoli della SS36. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente, al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto insieme ai vigili del fuoco.

Dalla centrale operativa di Areu sono state inviate l'ambulanza della Croce San Nicolò e un'automedica per soccorrere un donna di 27 anni e un uomo di 29. In partenza allertati in codice rosso, i soccorsi hanno poi indicato una situazione meno grave: gli occupanti dell'auto sono stati trasferiti all'ospedale Manzoni in codice giallo.

(La foto pubblicata è tratta dal gruppo FB 'SS 36 dello Spluga, SP 72, SS 340 Regina e SS 38 - situazione in diretta')